ПВО Сирии отразили атаку Израиля

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Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA.

«Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама», — сообщает агентство.

Ранее СМИ Ливана писали, что израильские самолеты нарушили воздушное пространство.

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