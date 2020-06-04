ПВО Сирии отразили атаку Израиля
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Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA.
«Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама», — сообщает агентство.
Ранее СМИ Ливана писали, что израильские самолеты нарушили воздушное пространство.
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