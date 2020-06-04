Названа причина экстренной посадки Ми-38 в Подмосковье

Военный вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку в Московской области из-за нештатной работы одного из двигателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Вертолеты России».

Отмечается, что повреждений он не получил. Во время инцидента также никто не пострадал.

«Была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей опытного образца вертолета Ми-38, находящегося в эксплуатации АО «НЦВ Миль и Камов», — указано в сообщении.

Известно, что нештатная работа двигателя была обнаружена в ходе четвертого захода на чрезвычайный режим, три предыдущих захода были штатными.

На данный момент формируется комиссия, которая после расшифровки и анализа средств объективного контроля определит причину произошедшего.

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