Эспер испортил отношения с Белым домом из-за своих слов о подавлении беспорядков в США

Отношения между Белым Домом и главой Пентагона Марком Эспером, который ранее не поддержал использование Закона о восстаниях для подавления беспорядков в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, теперь находятся «в шатком положении». Об этом сообщает CNN cо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам трех источников, президент США Дональд Трамп и другие высокопоставленные чиновники, включая советника по национальной безопасности страны Роберта О'Брайена, «недовольны» руководителем американского оборонного ведомства.

Кроме того, другой источник отметил, что позиция Эспера насчет подавления беспорядков в стране, «несомненно, ухудшит положение».

При этом еще один высокопоставленный источник рассказал телеканалу, что в отношении главы Пентагона сохраняется напряженность. Он также заявил, что Трамп не уважает Эспера.

Ранее Трамп обсуждал возможность обращения к этому закону, чтобы использовать армию для подавления протестов. В США армию запрещено задействовать внутри страны, кроме случаев обозначенных законом, который был принят еще в 1807 году.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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