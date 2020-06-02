В Минобороны сообщили о выздоровлении еще 171 военного от COVID-19
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Министерство обороны России рассказали, что еще 171 военный излечился от нового типа коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так общее число выздоровевших от заболевания возросло до 3 881 человека.
Кроме того, из-под наблюдения были сняты 109 человек после прохождения двухнедельного карантина и повторного отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.
На данный момент под контролем медиков с положительным тестом на COVID-19 находятся 1 444 военнослужащих в частях, а также 436 человек — среди курсантов и слушателей высших военных учреждений.
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