Истребители РФ были отправлены на перехват бомбардировщиков ВВС США

Российская система ПВО обнаружила бомбардировщики В-1В ВВС США над Черным и Балтийским морями, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при приближении российских истребителей Су-27П и Су-30СМ, американские бомбардировщики повернули в сторону от российской границы.