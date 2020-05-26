СМИ сообщили о размещении на Украине 8 лабораторий США с опасными инфекциями
США разместили на Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции. Об этом сообщает «Українськi новини» со ссылкой на Минздрав страны.
В период с 2005 по 2014 год совместно с Агентством уменьшения угрозы при Пентагоне в украинских регионах были построены 8 медико-биологических лабораторий.
«Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», — сообщили в Минздраве Украины.
Сотрудничество было возобновлено в 2016 году. Основной задачей проекта являлось подключение лабораторий на Украине к единой онлайн-системе программного обеспечения Электронной интегрированной системы наблюдения за заболеваниями.
В 2019 году секретарь СБ России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон расположил по всему миру более 200 лабораторий, в том числе в странах, близких к России (Украина, Грузия).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На Украине возбудили дело из-за прослушки разговора Порошенко с Байденом
— Ловушка Байдена: как Украину втягивают в американские выборы