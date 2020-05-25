Коронавирус выявлен у 1522 российских военных

Коронавирус нового типа выявлен у 1 522 российских военнослужащих в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях, сообщается в бюллетене Министерства обороны России.

По данным министерства, трое военных с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, 11 человек – с состоянии средней тяжести, у остальных симптомы заболевания отсутствуют.

По состоянию на 25 мая, в России зафиксировано 353 427 случаев COVID-19, из них 3 633 — с летальным исходом. Выздоровели 118 798 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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