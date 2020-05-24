Менее 1,5 тысячи случаев заражения зафиксировано среди российских военных

В Минобороны России рассказали об эпидемиологической ситуации с коронавирусом среди российских военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так военными с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19 числятся 1 457 человек.

Кроме того, 738 случаев заражения зафиксировано в военных вузах.

При этом 606 человек проходят лечение в госпиталях ведомства, а 496 граждан — проходят лечение на дому.

От коронавирусной инфекции, по данным минобороны, излечились 1 204 военных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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