В МИД назвали смешными заявления об использовании РФ ДОН для наведения вооружений

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал слова о том, что российская сторона использовала Договор по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений. Свое мнение он высказал в рамках программы «Большая игра» в эфире «Первого канала».

Он отметил, что подобные заявления делаются в рамках попыток администрации президента США Дональда Трампа «сумбурно и нелогично» объяснить собственное решение по выходу из соглашения.

Дипломат добавил, что американская сторона говорит об использовании российских самолетов открытого неба в качестве наводчиков для артиллерийско-ракетного огня.

«Это вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах», — сказал Рябков.

Кроме того, он подчеркнул, что на самолетах открытого неба в рамках полета использованы представители наблюдательной страны, а также находится аппаратура, которая калибрована так, что «нельзя ничего подтасовать».

Замглавы МИД заключил, что американские представители «много лет летали не над пляжами и парками» России.

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что якобы Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

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