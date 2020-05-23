CМИ: талибы** объявили о прекращении огня в Афганистане на время Ураза-байрама

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило в субботу, 23 мая, о прекращении огня с этого воскресенья в честь праздника Ураза-байрам. Об этом сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на заявление талибов.

По данным канала, в заявлении говорится, что талибы не будут совершать нападения в течение трех дней. При этом там отмечается, что они готовы оказать сопротивление, в случае если их позиции будут атакованы.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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