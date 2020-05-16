В РФ вернутся три самолета с помогавшими в борьбе с COVID-19 в Сербии военными

В Минобороны РФ сообщили, что 16 мая на родину тремя рейсами возвращаются военные, которые помогали сражаться с коронавирусной инфекцией в Сербии, передает РИА «Новости».

Российские военнослужащие и техника вернутся домой, так как завершили все задачи по оказанию помощи Сербии. Как уточняется, в Россию прилетят 40 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.

В настоящее время первая колонна с военнослужащими и техникой уже выехала из пункта временной дислокации в Белград на аэродром Батайница.

По последним сведениям, в Сербии подтверждено свыше 10,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 4 тыс. пациентов, а умерли – 225.

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