МИД России выступает против искусственных препятствий продлению ДСНВ

Москва выступает против «любых искусственных увязок», которые мешают продлению российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

в частности, она сказала о «полностью надуманной проблеме» включения Китая в число сторон соглашения. Она назвала ДСНВ «двусторонним российско-американским механизмом».

Кроме того, официальный представитель МИД напомнила о готовности России к оперативному продлению договора без предварительных условий. При этом она подчеркнула, что российская сторона руководствуется соображениями ответственности за судьбы мира, безопасности и стабильности, которые «последовательно пытаются подрывать США».

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