В польской стратегии нацбезопасности Россию назвали основной угрозой

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Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 12 мая, подписал новую Стратегию национальной безопасности, авторы которой считают, что политика России представляет основную угрозу для республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основной польский документ в области обороны и безопасности.

Как указано в документе, политика российских властей, реализуемая «с использованием военной силы», является «самой серьезной угрозой».

В соответствии с этой стратегией, главным ответом на данную угрозу должно быть укрепление связей Польши с Евросоюзом и НАТО, а также увеличение расходов на оборону в республике до 2,5% от ВВП страны.

По словам главы польского Бюро национальной безопасности Павла Солоха, такой подход был принят после проведения «детального анализа действий» России. «Он отметил, что Польша придерживается позиции, которая прописана в официальных документах НАТО.