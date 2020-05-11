В Вооруженных силах России коронавирус выявлен у 3 357 человек

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В Министерстве обороны России сообщили, что в Вооруженных силах РФ на данный момент коронавирус выявлен у 3 357 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что коронавирусом болеют военнослужащие, курсанты, воспитанники довузовских учреждений и гражданские специалисты.

За минувшие сутки инфекцию зафиксировали среди 92 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, общее число заболевших – 1 124.

«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 11 мая с.г. установлено 1689 военнослужащих с положительными результатами», — добавили в военном ведомстве.

Там отметили, что с марта во всех структурах выздоровели 1319 человек.

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