Шойгу отдал приказ о салютах в День Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении 9 мая салютов в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, сообщает газета министерства «Красная звезда».
Салюты состоятся в День Победы в 22.00 по местному времени в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге , Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
В соответствии с приказом, в это время состояться пуски фейерверков и 30 холостых залпов артиллерийских орудий.
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