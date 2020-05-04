Коронавирус выявлен у 1384 российских военных
Среди российских военных положительный тест на COVID-19 выявлен у 1 384 человек, сообщается на сайте Минобороны.
В настоящее время 350 военнослужащих с положительными результатами проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 470 — в изоляторах по месту службы, 13 — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. Кроме того, изолирован на дому 551 человек.
Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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