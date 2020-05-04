Коронавирус выявлен у 1384 российских военных

<img src="//img.gazeta.ru/files3/404/12807404/RIAN_903674.HR-pic905-895x505-28263.jpg">

Среди российских военных положительный тест на COVID-19 выявлен у 1 384 человек, сообщается на сайте Минобороны.

В настоящее время 350 военнослужащих с положительными результатами проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 470 — в изоляторах по месту службы, 13 — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. Кроме того, изолирован на дому 551 человек.

Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заражений коронавирусом среди российских военных превысило 1000