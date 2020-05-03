Минобороны Венесуэлы сообщило о приведении военных в боевую готовность
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Министерство обороны Венесуэлы сообщило, что все военные части республики были приведены в состояние боевой готовности. Это было сделано после того, как в страну якобы попытались попасть колумбийские боевики.
Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте оборонного ведомства.
Там также отмечается, что Вооруженные силы готовы «немедленно реагировать на любую угрозу».
«Подтверждаем нашу абсолютную преданность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и обязанность гарантировать суверенитет и независимость государства», — указано в заявлении.
По данным министерства, утром 3 мая обученные в Колумбии террористы-наемники в составе группы предпринимали попытки проникнуть на территорию Венесуэлы на катерах.