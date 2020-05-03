Минобороны Венесуэлы сообщило о приведении военных в боевую готовность

Министерство обороны Венесуэлы сообщило, что все военные части республики были приведены в состояние боевой готовности. Это было сделано после того, как в страну якобы попытались попасть колумбийские боевики.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте оборонного ведомства.

Там также отмечается, что Вооруженные силы готовы «немедленно реагировать на любую угрозу».

«Подтверждаем нашу абсолютную преданность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и обязанность гарантировать суверенитет и независимость государства», — указано в заявлении.

По данным министерства, утром 3 мая обученные в Колумбии террористы-наемники в составе группы предпринимали попытки проникнуть на территорию Венесуэлы на катерах.