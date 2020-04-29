Вертолет НАТО потерпел крушение возле греческого острова Кефалония
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Канадский вертолет упал в море в районе греческого острова Кефалония, сообщает RT.
К месту крушения направились итальянское и турецкое судна, чтобы провести поисково-спасательную операцию.
В 85 км от острова были найдены обломки упавшего вертолета. Сообщается, что на борту находились 6 человек.
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