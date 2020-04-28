Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Несмотря на отмену праздничных мероприятий, военная авиация Западного военного округа устроит торжественный вылет над 12 городами России 9 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы ЗВО.
«Линейные пролёты пройдут в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда», — сообщили военные.
Также источники агентства поделились информацией, что подобные вылеты могут состояться и в российской столице. В сообщении ЗВО пролеты над Москвой не упоминаются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин обратится к россиянам 9 мая в честь Дня Победы
— Матвиенко поддержала идею отметить 9 мая на балконах с песней «День Победы»