Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы

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Несмотря на отмену праздничных мероприятий, военная авиация Западного военного округа устроит торжественный вылет над 12 городами России 9 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы ЗВО.

«Линейные пролёты пройдут в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда», — сообщили военные.

Также источники агентства поделились информацией, что подобные вылеты могут состояться и в российской столице. В сообщении ЗВО пролеты над Москвой не упоминаются.

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