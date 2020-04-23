Главы итальянских городов поблагодарили российских военных за помощь

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Главы двух городов итальянской области Ломбардия поблагодарили российских военных специалистов за помощь в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает телеканал «Звезда».

Мэр города Ордзинуови Джанпьетро Маффони и глава города Орцивекки Джан Луиджи Стурла лично встретили прибывших россиян и выразили им благодарность.

Маффони заявил, что помощь российских специалистов «очень профессиональна и эффективна», а Стурла отметил важность помощи, оказанной военными в провинции Бергамо.

Российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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