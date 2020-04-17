Советник Трампа не поедет в Москву на 9 мая

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Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен не поедет в Москву на 9 мая из-за переноса парада Победы, пишет ТАСС со ссылкой на американскую администрацию.

Источник добавил, что о дополнительных поездках пока не объявляется.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы 9 мая откладывается из-за коронавируса. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет приглашенных лидеров на перенесенный праздник.

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