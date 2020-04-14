Турция заявила о готовности купить системы ПРО США при сохранении позиции по С-400

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности страны снова приобрести американские системы противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что при этом позиция Анкары относительно российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не изменилась.

По его словам, Турция нуждается в системах для обеспечения защиты своих граждан.

Чавушоглу подчеркнул, что угроза ракетного удара остается вполне реальной.

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