Турция заявила о готовности купить системы ПРО США при сохранении позиции по С-400
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности страны снова приобрести американские системы противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что при этом позиция Анкары относительно российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не изменилась.
По его словам, Турция нуждается в системах для обеспечения защиты своих граждан.
Чавушоглу подчеркнул, что угроза ракетного удара остается вполне реальной.
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