«Девять часов был под наркозом»: чемпион UFC Ян перенес операцию

Чемпион UFC Петр Ян рассказал, что перенес операцию на пояснице

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что перенес операцию.

«Девять часов был под наркозом. Вчера была операция на пояснице. Пару месяцев и буду в строю», — написал Ян.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Ян ответил на вызов бойца Шона О'Мэлли.
 
