Тренер «Спартака» пропустил матч из-за рождения ребенка

Главный тренер московского хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов пропустил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с тольяттинской «Ладой» из-за рождения ребенка. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Telegram-канале.

«Поздравляем главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев. Желаем счастья, любви и благополучия всей семье», — указано в сообщении.

Жамнов — олимпийский чемпион 1992 года, заслуженный мастер спорта (1992). Московский клуб он возглавил с 14 марта 2023 года. 4 февраля 2025 года Жамнов стал рекордсменом «Спартака» по количеству побед в качестве главного тренера в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне 2024/25 «Спартак» впервые в истории КХЛ стал победителем дивизиона Боброва, а в июле 2025 года специалист подписал новый контракт с командой на три года.

«Спартак» без Жамнова матч выиграл, встреча завершилась со счетом 6:2. Следующий матч красно-белые проведут на домашней арене против петербургского СКА 30 января, стартовая сирена прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее СКА проиграл пятый матч подряд в КХЛ.