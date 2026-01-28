Размер шрифта
Стоматолог назвал «безобидную» привычку, ведущую к разрушению зубов

Terra: привычка грызть ногти наносит серьезный вред зубной эмали
Бразильский стоматолог Леонардо Ачиоли предупредил, что привычка грызть ногти может нанести серьезный вред зубам и полости рта. Об этом он рассказал в интервью изданию Terra.

По словам специалиста, при постоянном обкусывании ногтей на зубы приходится неестественная нагрузка, из-за которой ускоряется износ эмали и повышается риск микротрещин и сколов. Со временем это может привести к повышенной чувствительности зубов и их ломкости. Кроме того, такая привычка часто провоцирует воспаление десен и нарушения прикуса.

Ачиоли также отметил, что под ногтями скапливается большое количество бактерий. При контакте с полостью рта они могут вызывать инфекции и усугублять проблемы с деснами, особенно если на слизистой есть микроповреждения.

Стоматолог добавил, что вредными для зубов являются и другие, на первый взгляд безобидные действия — ковыряние в зубах подручными предметами, жевание только на одной стороне челюсти и попытки открывать упаковки зубами. Все это повышает риск травм и воспалений.

Врач подчеркнул, что для защиты зубов важно не только отказаться от вредных привычек, но и грамотно подбирать средства ухода за полостью рта. По его словам, зубные пасты с высокой абразивностью и ополаскиватели с большим содержанием спирта могут истончать эмаль и нарушать баланс микрофлоры, делая зубы более уязвимыми.

Ранее врачи предупредили об опасности ночного скрежета зубами.
 
