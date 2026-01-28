В СКР рассказали, что изменилось в мире за время бана России

Глава СКР Гуляев заявил, что за время бана России конькобежный спорт ушел вперед

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «Газете.Ru» заявил, что за последние четыре года мировой конькобежный спорт достиг большого прогресса.

По его словам, в ближайшее время российским спортсменам из-за этого будет сложно конкурировать с соперниками из других стран.

«Конькобежный спорт в последние годы очень сильно шагнул вперед в части результатов. Видимо, методики подготовки и технологии немножечко ушли вперед. В части инвентаря, к примеру, такой разницы нет — в этом плане мы ничуть не уступаем иностранцам. А вот по секундам, по уровню результатов мы пока отстаем», — заявил Гуляев.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

Ранее стало известно, какие задачи стоят перед российскими конькобежками на Олимпиаде.