В Воронежской области объявили ракетную опасность

На территории Воронежской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал глава региона.

Спустя примерно 28 минут Гусев заявил об отбое ракетной опасности в Воронежской области.

19 января губернатор Воронежской области сообщил, что за ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией региона 24 беспилотника. Он пояснил, что беспилотные летательные аппараты были обнаружены и уничтожены над тремя районами и одним городским округом области. По предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в одном из районов Воронежской области отменили крещенские купания из-за БПЛА.