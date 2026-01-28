Рубио высказался об участии США в очередном раунде переговоров по Украине

Рубио: Уиткофф и Кушнер не примут участие в новом раунде переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между РФ и Украиной по урегулированию конфликта. Об этом в ходе выступления перед комитетом сената по международным отношениям сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, трансляцию вел The Hill на YouTube-канале.

«Участие США возможно, но это не будут Стив и Джаред», — подчеркнул Рубио.

По итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ, состоявшихся 23-24 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белый дом двумя словами оценил переговорный процесс по Украине после встречи в Абу-Даби.