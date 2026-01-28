Дипломат призвала Запад прекратить обвинять Россию в мнимом срыве процесса по Украине

Жданова: Западу нужно прекратить обвинять РФ в мнимом срыве процесса по Украине

Странам Запада нужно прекратить обвинять Россию в мнимом срыве мирного процесса урегулирования конфликта на территории Украины. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает ТАСС.

«Это абсолютно бессмысленно. В этом плане красноречивым является интервью [президента США] Дональда Трампа, ... в котором он заявил, что [украинский лидер] Владимир Зеленский, а не Россия препятствует заключению потенциального мирного соглашения», — сказала дипломат.

25 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование на Украине — это «не быстрая дорога». При этом Трамп, по его словам, остается сторонником «решения всего через коленку», что противоречит идеям о многополярном мире.

26 января Песков осудил огласку деталей переговорного процесса по Украине. По его словам, говорить об отдельных положениях возможного мирного соглашения неверно, особенно в публичном формате. Представитель Кремля уточнил, что сейчас переговоры ведутся на экспертном уровне.

Ранее Песков заявил, что Россия не обсуждает публично документы по урегулированию конфликта на Украине.