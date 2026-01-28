Размер шрифта
В Петербурге арестовали ряженного священника

«Фонтанка»: лжесвященника в наручниках вывели из церкви в Петербург
«Газета.Ru»

Лжесвященника в наручниках вывели из Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

«В церкви Святой Марии уточнили, что задержанный не является священнослужителем, однако им небезызвестен. Мужчина в рясе уже некоторое время появлялся в храмах», — говорится в сообщении.

Переодетого мужчину ранее замечали и в других храмах. Поначалу его присутствие не вызывало проблем, до такого момента как он начал пить алкоголь в церкви. Более того были подозрения, что он пытался «обчистить карманы» прихожан. Увидев мужчину в очередной раз работники храма вызвали сотрудники Росгвардии.

До этого в Барнауле Алтайского края задержали сторонника террористов, пытавшегося сжечь храм. Уточняется, что мужчина — сторонник запрещенной в России международной террористической организации, выходец из Закавказья. Завершить преступление ему не удалось — возле храма злоумышленника задержали силовики.

Ранее в Калужской области сгорела церковь.
 
