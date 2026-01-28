В Петербурге у ТРК подростки выстрелили девушке в голову из пистолета

Фонтанка: в Петербурге у ТРК девушке выстрелили в голову

Девушка получила травму около торгового-развлекательного центра в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в ТРК «Академ-Парк» на Гражданском проспекте. Как рассказала сама пострадавшая, она заметила рядом подростков, после чего резко почувствовала боль. Молодые люди якобы выстрелили ей в голову из пистолета и скрылись с места.

На опубликованных изданием кадрах с камеры видеонаблюдения заметна компания несовершеннолетних, один из которых держит в руках оружие.

«Пистолет, по предварительным данным, был в руках 15-летнего подростка, которому, вероятно, в ближайшее время придется побывать в отделе полиции», – сообщается в публикации.

На место прибыли медики и сотрудники МВД. Известно, что компания уже бывала в отделении из-за других своих проступков.

До этого в Ростовской области подросток ударил девочку об косяк двери в школе. Помимо этого, юноша знал, что отец ребенка не вернулся с СВО. Этот факт он использовал для травли.

Ранее школьник сломал нос учительнице в ответ на просьбу не кидаться снежками.