Суд арестовал детей депутата Госдумы

В Сочи на время следствия арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко
Рамиль Ситдиков/РИА Новости, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Суд арестовал детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, которые проходят ответчиками по иску Генпрокуратуры к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что Эльдару и Милане Дорошенко вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой.

Днем ранее судебные приставы в рамках иска Генеральной прокуратуры РФ наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и экс-парламентария Анатолия Вороновского.

Центральный районный суд Сочи принял к производству иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, подозреваемого в получении взятки. Предварительное заседание назначено на 12 февраля.

По данным Генпрокуратуры, Вороновский, возглавлявший транспортные структуры Краснодарского края (2015-2017 гг.), вместе с соучастниками получил 2,8 млрд рублей коррупционного дохода. Иск также предъявлен депутатам Андрею Дорошенко, Александру Карпенко, министру Переверзеву и другим лицам, причастным к коррупции.

Ранее суд избрал меру пресечения экс-депутату Вороновскому.
 
