Российские военные продезинфицировали более 34 зданий в итальянской Ломбардии

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Военные из России провели полную дезинфекцию более 34 зданий пансионатов для пожилых в итальянской Ломбардии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Всего российские специалисты с итальянскими военными специалистам полностью продезинфицировали здания в трех населенных пунктах Ломбардии: в городах Сканцорошьяте, Горлаго и Палоско.

«Обработано более 34 зданий и сооружений, более 180 тыс. квадратных метров внутренних помещений», — уточнили в ведомстве.

Российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.

По последним данным, всего в мире заразились коронавирусом более 1,3 млн человек, при этом вылечились более 278 тыс. пациентов, а умерли — 74 693.

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