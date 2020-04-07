Российские военные продезинфицировали более 34 зданий в итальянской Ломбардии
Военные из России провели полную дезинфекцию более 34 зданий пансионатов для пожилых в итальянской Ломбардии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
Всего российские специалисты с итальянскими военными специалистам полностью продезинфицировали здания в трех населенных пунктах Ломбардии: в городах Сканцорошьяте, Горлаго и Палоско.
«Обработано более 34 зданий и сооружений, более 180 тыс. квадратных метров внутренних помещений», — уточнили в ведомстве.
Российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.
По последним данным, всего в мире заразились коронавирусом более 1,3 млн человек, при этом вылечились более 278 тыс. пациентов, а умерли — 74 693.
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