Российские военные продезинфицировали четыре итальянских пансионата

Российские военные специалисты, которые прилетели в Италию, чтобы помогать бороться с коронавирусом, провели полную дезинфекцию и устроили санитарную обработку еще в четырех лечебных учреждениях для пожилых людей в Ломбардии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Как стало известно, подобные работы прошли в учреждениях, расположенных в городах Вилла-д'Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д'Альме, Дзоньо.

«Аэрозольными дезинфицирующими растворами обработаны все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений», — указано в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Ломбардии