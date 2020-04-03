Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Ломбардии
Российские военные специалисты вместе с итальянскими коллегами провели санитарную обработку лечебных пансионатов для пожилых людей в Ломбардии, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.
Полной дезинфекции подверглись 20 пансионатов, было обработано более 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.
Кроме того, в настоящее время завершается подготовка к приему пациентов в полевом госпитале в Бергамо, который был оборудован при помощи российских специалистов. Начало работы запланировано на понедельник, 6 апреля.
Российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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