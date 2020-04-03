Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Ломбардии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/587/13031587/TASS_39274071-pic905-895x505-34784.jpg">

Российские военные специалисты вместе с итальянскими коллегами провели санитарную обработку лечебных пансионатов для пожилых людей в Ломбардии, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

Полной дезинфекции подверглись 20 пансионатов, было обработано более 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время завершается подготовка к приему пациентов в полевом госпитале в Бергамо, который был оборудован при помощи российских специалистов. Начало работы запланировано на понедельник, 6 апреля.

Российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Надо помогать: Столтенберг поддержал отправку врачей из РФ в Италию

— Власти в Ломбардии поблагодарили РФ за помощь в борьбе с COVID-19

— Российские врачи начали борьбу с коронавирусом в Ломбардии