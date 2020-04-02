В НАТО сообщили о сохранении боеготовности альянса на фоне пандемии COVID-19

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс по-прежнему сохраняет свою боевую готовность, несмотря на пандемию коронавируса, передает РИА «Новости».

По его словам, организация сохраняет оперативную готовность, а также продолжает «патрулировать воздушное пространство, военно-морские операции».

Как отметил генсек, основная задача НАТО связана с «обеспечением обороны и сдерживания в разгар кризиса».

Столтенберг добавил, что «это можно сказать» и в отношении стран Балтии, где НАТО сохраняет свое «военное присутствие, патрулирование воздушного пространства».