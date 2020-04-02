НАТО намерено углублять партнерство с Украиной и Грузией
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы решили углубить наше партнерство с Украиной и Грузией еще сильнее», — сказал Столтенберг.
По его словам, усиление партнерства между двумя этими странами и альянса будет проходить, в том числе в регионе Черного моря.