НАТО намерено углублять партнерство с Украиной и Грузией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы решили углубить наше партнерство с Украиной и Грузией еще сильнее», — сказал Столтенберг.

По его словам, усиление партнерства между двумя этими странами и альянса будет проходить, в том числе в регионе Черного моря.