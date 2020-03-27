Путин: Росгвардия должна ставить на первое место права и интересы россиян

Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 27 марта, отметил, что они всегда должны ставить на первое место права и интересы граждан. Видеобращение российского лидера к сотрудникам силового ведомства показал телеканал «Россия 24».

Он также подчеркнул, что представителям Росгвардии всегда следует «опираться на доверие и уважение людей».

«Благодарю вас за службу, за безупречное решение сложных, ответственных задач, которые стоят перед Росгвардией. Среди них - борьба с терроризмом и экстремизмом, надежный контроль за оборотом оружия, охрана ключевых государственных объектов, инфраструктуры и грузов. И конечно, вашего особого внимания, собранности требует обеспечение правопорядка, безопасности людей в ходе различных общественно-политических, спортивных, культурно-массовых мероприятий», — сказал Путин в своем обращении к сотрудникам Росгвардии.

Российский лидер выразил уверенность, что национальная гвардия будет действовать «твердо, слаженно, надежно» и в дальнейшем.