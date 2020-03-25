CNN: военным США за границей запретили перемещаться в течение 60 дней

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Глава Пентагона Марк Эспер подписал указ о запрете американским военным осуществлять любые передвижения за границей в течение 60 дней из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, решение распространяется на около 90 тысяч запланированных дислоцирований за рубежом. Ограничение коснется также войск, направленных на переброску военных домой.

Отмечается, что исключением станут военно-морские суда, которые по планам должны вернуться в США.