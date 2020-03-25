Два буксира отправились на место падения Су-27 в Черном море

Два буксира Росморречфлота уже направляются к месту крушение сверхзвукового тяжелого истребителя Су-27, который упал в акватории Черного моря вечером 25 марта, передает «Интерфакс».

Как отметили в пресс-службе флота, буксиры прибудут к месту крушения через несколько часов. Также уже на место прибыл вертолет Ми-8, самолет воздушно-космических сил и будут направлены корабли Черноморского флота. Они должны найти обломки самолета и летчика.

Ранее министерство обороны России заявило, что многоцелевой истребитель Су-27 упал в Черное море во время выполнения планового полета. Сначала он на некоторое время пропал с радаров, после чего был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолет Су-27 потерпел крушение в акватории Черного моря