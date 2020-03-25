Российские военные вирусологи прошли половину 600-километрового пути в Бергамо
Колонна российских военных вирусологов прошла 250 км на пути в итальянский город Бергамо, охваченный эпидемией коронавируса. Об этом сообщают «Вести.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Специалисты из России остановились во Флоренции, где пройдет техническая проверка. Затем они продолжат 600-километровый марш к авиабазе ВВС Италии Практик де Маре в Бергамо.
Военные вирусологи и техника прибыли в Италию для оказания поддержки в борьбе с коронавирусом. В составе российской колонны 22 машины, в частности грузовики с запасом дезинфицирующих средств и специальным оборудованием.
Европа стала центром пандемии COVID-19. В настоящий момент Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса, опередив Китай по числу жертв.
Ранее стало известно, что в Италию прибыли 14 российских самолетов с военными специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусом.
На данный момент в мире заразились 439 654 человека, вылечились 111 942, умерли 19 774.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.