Четырнадцатый российский самолет с медиками и оборудованием вылетел в Италию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/163/12945163/upload-RIAN_6154160.HR-pic905-895x505-29879.jpg">

Четырнадцатый российский самолет Ил-76 воздушно-космических сил России с врачами и техникой вылетел в Италию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Четырнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» (Московская область) в Итальянскую Республику с российскими военнослужащими и техникой на борту», — говорится в сообщении.

Ранее ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия приступила к переброске военных медиков в Италию

— В Италию прибыл первый самолет с военными вирусологами из России

— Борьба с коронавирусом: чем российские военные займутся в Италии