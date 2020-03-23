Четырнадцатый российский самолет с медиками и оборудованием вылетел в Италию
Четырнадцатый российский самолет Ил-76 воздушно-космических сил России с врачами и техникой вылетел в Италию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
«Четырнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» (Московская область) в Итальянскую Республику с российскими военнослужащими и техникой на борту», — говорится в сообщении.
Ранее ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
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