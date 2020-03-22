В Египте из-за коронавируса умер генерал

Египетский генерал Халед Шальтут, принимавший участие в работах по профилактике COVID-19, скончался из-за коронавируса, передает газета Al-Ahram.

По данным газеты, генерал Шальтут возглавлял управление водных ресурсов инженерных войск Египта и принимал непосредственное участие в работах по профилактике распространения коронавируса в стране.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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