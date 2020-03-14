Истребители ВВС США сопроводили российские Ту-142 рядом с Аляской

Истребители ВВС США F-22 сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142 неподалеку от Аляски. Об этом в своем Twitter cообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Согласно данным американских военных, российские самолеты около 15 минут были в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) США.

При этом представители NORAD отметили, что Ту-142 не вторгались в воздушное пространство США и Канады.

Ранее стало известно, что два Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота России (ТОФ) выполнили полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.

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