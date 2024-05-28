Путин отреагировал на заявления «западных дружков» об отказе РФ от переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе РФ от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Слова Путина передает ТАСС.

Российский лидер описал эти заявления словами «у них как будто ушей нет». Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась вести переговоры по Украине. Кроме того, Путин заявил, что Запад хочет «нарисовать» видимость всемирной поддержки «своих хотелок» по Украине, но у него ничего не получится.

Также Путин заявил, что помнит генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда он был премьер-министром Норвегии, тогда тот «деменцией не страдал». Так глава государства прокомментировал слова Столтенберга о возможности Украины наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации.

Кроме того, российский президент предположил,, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

Ранее Путин назвал события на Харьковском направлении основными в СВО.