Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области сгорели 10 частных жилых домов

МЧС РФ: в свердловской деревне Березовка из-за пожара сгорели 10 жилых домов

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Крупный пожар произошел в деревне Березовка, расположенной в Артинском городском округе Свердловской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что в результате пожара сгорели 10 частных жилых домов. Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 14:53 по местному времени (12:53 мск), при этом к 17:45 по местному времени (15:45 мск) огнеборцам удалось локализовать возгорание.

«Общая площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасен один человек», — говорится в заявлении.

Всего к тушению пламени были привлечены 27 специалистов и 12 единиц техники. Сотрудники экстренных служб произвели опашку (вспахивание полосы шириной от шести метров) с целью изолировать зону пожара.

«Информации о пострадавших не поступало», — добавили в МЧС РФ.

28 мая в городе Нефтекамск, который находится в Республике Башкортостан, загорелся двухэтажный магазин пиротехники. На место направили 21 сотрудника экстренных служб и семь единиц специальной техники. В результате им удалось локализовать возгорание на площади 150 квадратных метров.

Ранее на бумажной фабрике в городе Донецке произошел пожар, который тушили два дня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами