В Свердловской области сгорели 10 частных жилых домов

Крупный пожар произошел в деревне Березовка, расположенной в Артинском городском округе Свердловской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что в результате пожара сгорели 10 частных жилых домов. Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 14:53 по местному времени (12:53 мск), при этом к 17:45 по местному времени (15:45 мск) огнеборцам удалось локализовать возгорание.

«Общая площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасен один человек», — говорится в заявлении.

Всего к тушению пламени были привлечены 27 специалистов и 12 единиц техники. Сотрудники экстренных служб произвели опашку (вспахивание полосы шириной от шести метров) с целью изолировать зону пожара.

«Информации о пострадавших не поступало», — добавили в МЧС РФ.

28 мая в городе Нефтекамск, который находится в Республике Башкортостан, загорелся двухэтажный магазин пиротехники. На место направили 21 сотрудника экстренных служб и семь единиц специальной техники. В результате им удалось локализовать возгорание на площади 150 квадратных метров.

Ранее на бумажной фабрике в городе Донецке произошел пожар, который тушили два дня.