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Путин заявил о важности выстраивания отношения с Талибаном

Путин: нужно строить отношения с талибами, они контролируют Афганистан

Необходимо выстраивать отношения с исламистским радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), так как оно контролирует Афганистан и является действующей властью государства. К такому выводу пришел российский президент Владимир Путин, чьи слова передает ТАСС.

«Выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер обратил внимание, что на данный момент талибы и являются властью в Афганистане.

По оценке Путина, на территории этой ближневосточной страны сейчас есть проблемы, которые «всем хорошо известны».

Президент также отметил, что вопрос о признании «Талибана» обсуждается постоянно.

Незадолго до этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва близка к установлению полноформатных взаимоотношений с «Талибаном», который контролирует власть в Афганистане.

Ранее представитель Путина отреагировал на решение Казахстана по «Талибану»*.

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