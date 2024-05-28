Путин счел «элементами имперского поведения» попытки США запугать другие страны

Элементы имперского поведения американских властей связаны с внутриполитическими событиями, предстоящими выборами президента США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан, передает РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас «вояжеры летают» по всему миру: в Латинскую Америку, в Африку, на Восток, чтобы «всех запугивать». По словам российского лидера, это «элементы имперского поведения».

По словам Путина, американские политические аналитики признают, что США – это империя.

«Сейчас выборы скоро президента, и действующие власти хотят подтвердить свой статус империи», — сказал Путин.

Он обратил внимание, что многим в США не нравится такая позиция, которая несет опасности и загоняет страну «в какие-то сложности».

Глава государства подчеркнул, что США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, которые «кормятся с американской руки» через неправительственные организации.

Накануне Путин допустил, что западные страны хотят смены власти на Украине.

Ранее Путин и Мирзиёев обсудили конфликт на Украине.