Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

Министр внутренних дел Австралии Питтер Даттон заразился коронавирусом нового типа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Даттона, утром 13 марта он проснулся с температурой и болью в горле. Тогда он связался с департаментом здравоохранения штата Квинсленд и прошел тест на наличие коронавируса COVID-19, результат теста оказался положительным.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились находящиеся в Австралии американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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