Крупные учения НАТО в Норвегии прерваны из-за коронавируса

Масштабные военные учения НАТО Cold Response, проходящие в Норвегии, прерваны на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает NRK со ссылкой на командование ВС страны.

Маневры были остановлены в среду, 11 марта.

«Мы хотим сохранить обороноспособность, чтобы мы могли поддерживать общество в этот непредсказуемый период», — сказал руководитель учений Руне Якобсен.

Он также отметил, что к настоящему моменту заражен лишь один военнослужащий, 244 человека находятся на карантине.

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