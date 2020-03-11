Крупные учения НАТО в Норвегии прерваны из-за коронавируса
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Масштабные военные учения НАТО Cold Response, проходящие в Норвегии, прерваны на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает NRK со ссылкой на командование ВС страны.
Маневры были остановлены в среду, 11 марта.
«Мы хотим сохранить обороноспособность, чтобы мы могли поддерживать общество в этот непредсказуемый период», — сказал руководитель учений Руне Якобсен.
Он также отметил, что к настоящему моменту заражен лишь один военнослужащий, 244 человека находятся на карантине.
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